Good News: भारत में कोरोना की चौथी लहर नहीं आएगी, यह कब मुमकिन है टॉप वायरोलॉजिस्ट ने बताया

नई दिल्ली, 8 मार्च: भारत के एक टॉप वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर टी जैकब जॉन ने संभावना जताई है कि देश में अब कोरोना वायरस की कोई चौथी लहर नहीं आएगी। उन्होंने कहा है कि जिन गणितीय मॉडलों के आधार पर ऐसी भविष्यवाणियां की गई हैं, उसका महामारी विज्ञान के नजरिए से फिलहाल कोई आधार नहीं दिख रहा है। उनका कहना है कि यह बीमारी अब एंडेमिक फेज में जा चुकी है और लोगों को इसके साथ ही जीना सीख लेना होगा, जो समय-समय पर बाकी वायरल की तरह सामने आती रहेंगी और फिर एकदम से खत्म हो जाएंगी।

One of India's top virologist Dr T Jacob John has claimed that the fourth wave of Covid-19 will not come in the country