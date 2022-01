सांसदों की अटेंडेंस पर नहीं पड़ा विशेष भत्ता बंद किए जाने का कोई असर, रिपोर्ट में खुलासा

India

oi-Akarsh Shukla

नई दिल्ली, 18 जनवरी। देश के उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष एम वेंकैया नायडू के कहने पर हाल ही में राज्यसभा सचिवालय द्वारा किए गए विश्लेषण में बड़ा खुलासा सामने आया है। रिपोर्ट के अनुसार संसदीय स्थायी समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए मिलने वाले विशेष भत्ते के बंद होने के बाद भी मीटिंग में सांसदों की उपस्थिति पर कोई असर नहीं पड़ा है, बल्कि सूत्रों का कहना है कि कोरोना काल में उनकी अटेंडेंस बढ़ी ही है। बता दें कि सांसदों के मिलने वाला भत्ता साल 2018 में बंद कर दिया गया था, एम वेंकैया नायडू ने कुछ महीने पहले इस संबंध में एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा था।

बता दें कि नायडू ने यह रिपोर्ट तब मांगी थी जब कुछ सांसदों ने उनके साथ अनौपचारिक बातचीत में कहा था कि विशेष भत्ता से कई सांसदों को नियमित रूप से बैठकों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहन मिलता था। रिपोर्ट में उस समय के संसदीय स्थायी समिति की बैठकों में उपस्थिति का विश्लेषण किया जब सांसद 2018 से पहले भत्ते के हकदार थे। सांसदों को संसद और हाउस पैनल की बैठकों में भाग लेने के लिए दैनिक भत्ते के रूप में 2,000 रुपए मिलते हैं।

This was revealed in analysis undertaken by RS Secretariat at behest of Chairman Naidu. Attendance increased during 2019-20,despite covid,when such allowance wasn't available over 2016-17 when MPs were entitled to 25% of airfare as allowance for attending committee meets: Sources