बच्चों पर जारी COVAXIN और Zydus वैक्सीन का ट्रायल, मिल सकती है इस्तेमाल को मंजूरी: नीति आयोग

नई दिल्ली, 04 जून। कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर अब कमजोर पड़ रही है, शुक्रवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने एक प्रेसवार्ता में बताया कि देश में रिकवरी दर 93.1 फीसदी हो गई है। इस बीच नीति आयोग के सदस्य (स्वास्थ्य) डॉ. वीके पॉल ने कहा कि एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में 17.2 करोड़ लोगों को कोविड वैक्सीन की कम से कम एक खुराक दी जा चुकी है। वहीं, बच्चों पर भी कोवाक्सीन और जायडस कैडिला वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल भी शुरू हो गया है।

गौरतलब है कि देश में दूसरी लहर के बीच अब संभावित तीसरी लहर के लिए भी अभी से तैयारी शुरु कर दी गई है। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि कोरोना वायरस की तीसरी लहर बच्चों पर अपना ज्यादा असर दिखाएगी। केंद्र सरकार ने बच्चों के टीकाकरण के लिए अब वैक्सीन के ट्रायल में तेजी लाने का फैसला किया है। डॉ. वीके पॉल के अनुसार कोवाक्सीन और जायडस कैडिला के टीकों का परीक्षण 5 से 12 साल की आयुवर्ग वालें बच्चों पर शुरू कर दिया गया है।

COVAXIN & Zydus vaccines already being tested in children. We will need around 25 crore doses. We will have to take this into account when we strategize. Information & analysis being continually being examined: Dr. VK Paul, Member-Health, Niti Aayog