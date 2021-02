NITI Aayog Meet: CM केजरीवाल बोले- मैन्युफैक्चरिंग पर ध्यान दिया तो चीन को भी पीछे छोड़ देंगे हम

India

oi-Akarsh Shukla

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज (20 फरवरी) नीति आयोग की छठी गवर्निंग काउंसिल के बैठक की गई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई इस मीटिंग में अलग-अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने पीएम मोदी को सुना और अपने सुझाव दिए। इस दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मैन्युफैक्चरिंग पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में हम चीन को भी पीछे छोड़ सकते हैं, हमें इस दिशा में युद्ध स्तर पर काम करने की जरूरत है।

मुख्यमंत्रियों से बात करते हुए नीति आयोगी की मीटिंग में पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना वायरस संकट के दौरान हमने देखा कि राज्यों और केंद्र सरकार ने मिलकर काम किया। जिसके परिणाम स्वरूप देश में कोविड-19 के खिलाफ जंग में हमारी जीत हुई। हमने दुनियाभर में अच्छी छवि का निर्माण किया है। बैठक में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा, 'हमारे बाजारों में जिस तरह चीन के प्रोडक्ट्स भारत के प्रोडक्ट्स को रिप्लेस करते जा रहे हैं, केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारें मिलकर देशभर में विनिर्माण हब बनाए।'

We didn't focus on manufacturing in last 70 years. Our country is lagging behind in manufacturing. The way Chinese products are replacing India products, it is necessary that we aggressively pursue manufacturing: Delhi CM Arvind Kejriwal at Governing Council meeting of NITI Aayog pic.twitter.com/si8rAmIffr