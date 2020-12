New Year: गोवा में नाइट कर्फ्यू नहीं, लेकिन प्रशासन ने की ये तैयारी

India

नई दिल्ली। New Year Celebration: कोरोना वायरस संकट के बीच आज रात पूरी दुनिया में नए साल का स्वागत करने की तैयारी हो रही है। न्यू ईयर (New Year 2021) सेलिब्रेशन के लिए इकट्ठा होने वाली भीड़ के मद्देनजर दिल्ली समेत देश के कई राज्यों ने 31 दिसंबर की रात नाइट कर्फ्यू की घोषणा की है। इस बीच पार्टी के लिए मशहूर गोवा में राज्य सरकार ने फिलहाल नाइट कर्फ्यू (Night curfew) जैसा कोई फैसला नहीं लिया है। गुरुवार को गोवा (Goa) के सीएम प्रमोद सावंत (Pramod Sawant) ने कहा कि सरकार ने नाइट कर्फ्यू लगाने का कोई आधिकारिक फैसला नहीं लिया है। लेकिन आज होने वाले हर कार्यक्रम पर प्रशासन की चौकन्नी नजर है।

गरुवार को सीएम प्रमोद सावंत ने कहा कि सरकार ने तटीय राज्य में रात का कर्फ्यू लगाने का कोई आधिकारिक फैसला नहीं लिया है। इससे पहले आज ही राज्य के स्वास्थ्य मंत्री विश्वजीत राणे ने कहा था कि स्वास्थ्य विभाग ने रात को कर्फ्यू लगाने पर विचार करने के लिए सरकार के समक्ष एक फाइल भेजी है। बता दें कि कुछ दिन पहले दिए अपने बयान में गोवा के सीएम ने कहा था कि 31 दिसंबर को नववर्ष की पूर्व संध्या जश्न के लिए गोवा में 40-45 लाख पर्यटक आ गए हैं। कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए हम मास्क, सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग के लिए लोगों में जागरुकता फैला रहे हैं।

The govt has not taken any official decision to impose night curfew in the coastal state, says Goa CM Pramod Sawant.

Earlier today, state Health Minister Vishwajit Rane stated that the state health dept had moved a file before the govt to consider imposing night curfew. pic.twitter.com/xwlHLXwPjk