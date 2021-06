New vaccine policy:प्राइवेट अस्पतालों का 25% का कोटा जारी रहेगा, सर्विस चार्ज की रकम फिक्स होगी

India

नई दिल्ली, 7 जून: केंद्र सरकार ने आज से देश में एकबार फिर से भारत सरकार के जरिए ही वैक्सीन ड्राइव शुरू करने की घोषणा की है, जिसके मुताबिक सारी डोज अब खुद ही केंद्र सरकार खरीदेगी और उसे राज्यों को मुफ्त में उपलब्ध करवाया जाएगा। लेकिन, नई वैक्सीन नीति के तहत भी निजी अस्पतालों को मिलने वाला 25 फीसदी वैक्सीन का कोटा पहले की तरह जारी रहेगा। बता दें कि सोमवार शाम को राष्ट्र के नाम दिए अपने संदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आने वाले 21 जून यानी अंतरराष्ट्रीय योग दिवस से 18 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों के लिए केंद्र सरकार की ओर से ही कोरोना की वैक्सीन उपलब्ध करवाने की घोषणा की है।

Prime Minister Narendra Modi has said that the vaccine quota of 25% of private hospitals will continue and the amount of service charge will also not exceed Rs 150