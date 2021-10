जल्द ही बच्चों को बिना हेलमेट और सुरक्षा कवच के टू व्हीलर पर नहीं बिठा पाएंगे, पूरा ड्राफ्ट देखिए

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 27 अक्टूबर: केंद्र सरकार ने टू व्हीलर पर पीछे सवारी करने वाले छोटे बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर एक नया मसौदा नियम तैयार किया है। इस नियम के लागू होने के बाद 9 महीने से लेकर 4 साल तक के बच्चों को मोटर साइकिल जैसे दो पहिया वाहनों पर सवारी करने का नियम सख्त हो जाएगा। इन बच्चों के लिए हेलमेट लगाना भी अनिवार्य होगा और सुरक्षा कवच पहनाना भी जरूरी होगा। सड़क परिवहन और उच्च राजपथ मंत्रालय ने इस मसौदा नियम को हरी झंडी दिखाई है, जिसकी गजट अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। मोटर व्हीकल कानून से संबंधित नियमों में जो बदलाव होना है, उसका पूरा ड्राफ्ट वनइंडिया के पास मौजूद है।

English summary

The central govt has prepared a draft rule for helmets and safety harness for kids in the age group of 9 months to 4 years for pillion riding on bikes