राष्ट्रपति मुर्मू पर दिए बयान से बढ़ी कांग्रेस MP उदित राज की मुश्किल, NCW ने भेजा नोटिस

oi-Neeraj Kumar Yadav

कांग्रेस सांसद उदित राज अक्सर अपने बयानों की वजह से चर्चा में रहते हैं। बीते दिनों उन्होंने राष्ट्रपति मुर्मू के लिए 'चमचा' शब्द का इस्तेमाल किया था। उनके इस बयान पर भाजपा ने आपत्ति ने जताई थी। वहीं, इस मामले में अब राष्ट्रीय महिला आयोग (National Commission for Women) ने सांसद उदित राज को नोटिस भेजा है। आयोग की तरफ से उन्हें 10 अक्टूबर को उपस्थित होने के लिए कहा गया है।

National Commission for Women has sent a notice to former MP Udit Raj to appear before the Commission in person on October 10.