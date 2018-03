नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने कराई पत्नी अंजलि की जासूसी, गैरकानूनी तरीके से निकलवाई कॉल डिटेल!

Nawazuddin Siddiqui & his wife summoned by Thane Police, He was spying on his wife | FilmiBeat

ठाणे। अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी पर पत्नी अंजलि सिद्दीकी के कॉल रिकॉर्ड्स अवैध तरीके से हासिल करने के आरोप लगे हैं। नवाज पर आरोप है कि उन्होंने अंजलि के कॉल डीटेल्स निकालने के लिए अपने वकील रिजवान सिद्दीकी का सहारा लिया जिसने 50,000 रुपये में कॉल डेटा रिकॉर्ड (CDR) हासिल किया। इस मामले में ठाणे पुलिस ने अभिनेता को समन भेज पेश होने के लिए भी कहा था लेकिन वो नहीं आए। अब पुलिस उन्हें दोबारा समन भेजने की तैयारी कर रही है।

नवाजुद्दीन सिद्दीकी, उनकी पत्नी और वकील का नाम आया सामने पुलिस को कॉल डेटा रिकॉर्ड (CDR) स्कैम के बारे में जनवरी में पता चला था। अब इस स्कैम में अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी, उनकी पत्नी अंजलि सिद्दीकी और वकील रिजवान सिद्दीकी का भी नाम सामने आ रहा है। डिप्टी पुलिस कमिश्नर (क्राइम) अभिषेक त्रिमुखी ने बताया कि तीनों को तब समन किया गया जब इस स्कैम में गिरफ्तारी हुए आरोपियों ने पुलिस को बताया कि अभिनेता के वकील ने प्राइवेट जासूस के जरिये अपनी पत्नी के CDR हासिल किए। प्राइवेट जासूस से हासिल किए पत्नी के कॉल डिटेल? डिप्टी कमिश्नर ने कहा, 'गिरफ्तार आरोपी प्रसाद पालेकर, अजिंक्य नागरगोजे और जिगर मखवाना ने पुलिस को बताया कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने प्राइवेट जासूस के जरिये पत्नी के कॉल डिटेल हासिल किए थे। इन तीनों ने पिछले साल अलग-अलग सूत्रों से ये कॉल डीटेल हासिल किए और अभिनेता को सौंपे। इसलिए नवाजुद्दीन सिद्दीकी समन भेजा गया था ताकि वो इसे वेरिफाई कर सकें।' समन के बावजूद नहीं पेश हुए नवाज नवाजुद्दीन सिद्दीकी को 9 मार्च को पुलिस के सामने पेश होना था लेकिन वो नहीं आए। ठाणे पुलिस अब एक्टर को दोबारा समन भेजने की तैयारी कर रही है। ठाणे पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, 'हमने नवाजुद्दीन सिद्दीकी को समन भेजकर इन्वेस्टिगेटिंग टीम के सामने पेश होने और अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए कहा था। अभिनेता को एक हफ्ते पहले ही समन भेज दिया गया था और उन्हें 9 मार्च को पेश होना था लेकिन वो नहीं आए।' इस मामले में लिप्त नवाज के वकील रिजवान सिद्दीकी पुलिस को अपना बयान दर्ज करवा चुके हैं। पुलिस के हाथ लगा एक बड़ा कॉल स्कैम जनवरी में पुलिस को एक केस के बारे में पता चला जिसमें कई लोग प्राइवेट जासूसों के जरिये दूसरों के निजी कॉल डेटा रिकॉर्ड हासिल कर रहे थे। 29 जनवरी को पुलिस ने इस मामले में 4 जासूसों को गिरफ्तार किया जिन्होंने गैरकानूनी तरीके से कई लोगों के कॉल रिकॉर्ड को बेचा। उनके पास कई वीआईपी लोगों के कॉल रिकॉर्ड्स भी थे जिनकी कीमत 25,000 रुपये से शुरू हो रही थी। पुलिस ने इस स्कैम में करीब 100 CDR जब्त किया है। इस केस का मुख्य आरोपी फरार चल रहा है।