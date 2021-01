Girl Child day पर ट्रेंड हुआ #DeshKiBeti, पीएम मोदी से लेकर ईरानी तक ने किए ट्वीट

National Girl Child Day 2021: भारत में आज राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जा रहा है। हर साल 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाने की शुरुआत साल 2009 में महिला बाल विकास मंत्रालय ने की थी। 24 जनवरी को Girl Child day इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन इंदिरा गांधी ने भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। इस दिन ट्विटर पर हैशटैग #DeshKiBeti ट्रेंड कर रहा है। इस ट्रेंड के साथ ट्विटर पर पीएम नरेंद्र मोदी से लेकर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी तक ने ट्वीट किए हैं। आइए जानें किसने ट्वीट कर क्या कहा?

- पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा, ''आज का दिन विशेष रूप से बालिकाओं को सशक्त बनाने की दिशा में काम करने वाले सभी लोगों की सराहना करने और यह सुनिश्चित करने का दिन है कि वह सम्मान और अवसर प्राप्त करें। #DeshKiBeti''

Today is also a day to specially appreciate all those working towards empowering the girl child and ensuring she leads a life of dignity and opportunity. #DeshKiBeti — Narendra Modi (@narendramodi) January 24, 2021

-केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने ट्वीट कर कहा, ''मेरी बेटियां मेरा गौरव हैं, जिन्होंने दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास के साथ अलग-अलग सीमाओं पर स्थापित किया है। आज के दिन #DeshKiBeti को चिल्लाओ और उनकी उपलब्धियों का जश्न मनाओ।''

My daughters are my pride who have set out onto different frontiers with determination and confidence. Give a shoutout to a #DeshKiBeti and celebrate their achievements. pic.twitter.com/zr006SxJBR — Smriti Z Irani (@smritiirani) January 24, 2021

-गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर कहा, ''प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आवाहन पर ''बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ'' को देश ने जनअभियान बनाया, जिससे विद्यालयों में बेटियों के नामांकन में बढ़ोतरी व लिंगानुपात में अभूतपूर्व सुधार हुआ। राष्ट्रीय बालिका दिवस पर हम #DeshKiBeti को आत्मनिर्भर बनाने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हैं।''

- NCW की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने अपनी बेटियों की फोटो शेयर की है। फोटो शेयर करते हुए रेखा शर्मा ने लिखा है, ''मुझे मेरी बेटियों पर गर्व है, जो अच्छी इंसान हैं, आत्मनिर्भर हैं और मेरी चट्टान भी हैं।##BetiBachaoBetiPadao''

Proud of my daughters who are good human beings, self sufficient and my rock solid support. #DeshKiBeti ⁦@narendramodi⁩ #BetiBachaoBetiPadao pic.twitter.com/Sz56vqvFzh — Rekha Sharma (@sharmarekha) January 24, 2021

बता दें कि राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाए जाने का उद्देश्य समाज में लड़कियों और बालकिओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरुक करना है। इसके साथ ही उन्हें शिक्षा में बढ़ावा देना इस दिन का मकसद है। समाज में उनके साथ होने वाले भेदभाव के प्रति भी लोगों को जागरुक करना भी, इस दिन का मकसद है।

