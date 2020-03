पीएम मोदी ने शुरू किया क्विज, पद्म पुरस्कार समारोह में शामिल होने का मिलेगा मौका

India

oi-Rizwan M

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यालय ने सोमवार को ट्विटर पर एक क्विज शुरू किया है। क्विज में सही जवाब देने वालों को राष्ट्रपति भवन में होने वाले पद्म पुरस्कार वितरण समारोह में शामिल होने का मौका दिया जाएगा। पद्म पुरस्कार 2020 समारोह राष्ट्रपति भवन में 20 मार्च को आयोजित होगा। क्विज में शामिल होने के लिए प्रतिभागी को 'माई गोव डाट इन' पर लॉग इन करना होगा। क्विज में 20 सवाल हैं, जिनमें से 10 सवालों का जवाब 90 सेकेंड में देना है। ज्यादा सही जवाब देने वाले को विजेता चुना जाएगा।

प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से किए गए ट्वीट में कहा गया है, पद्म अवार्ज 2020 में शामिल होने के लिए क्विज में हिस्सा लें और राष्ट्रपति भवन में होने वाले पद्म पुरस्कार समारोह में शामिल होने का मौका पायें। इसमें लिखा है, जमीनी स्तर पर काम करने वाली हस्तियों को हर वर्ष सम्मानित किया जाता है। इनकी जीवन गाथा अनेक लोगों को प्रेरित करती है।

'माई गोव डाट इन' पर क्विज के बारे में लिखा गया है, पद्म पुरस्कार 2020 उन हस्तियों के अनवरत तथा अथक प्रयास को सम्मान है, जिन्होंने अपने समुदायों और समाज में सेवाएं प्रदान की हैं। मुख्य रूप से देश के इन्हीं नायकों के जीवन पर आधारित इस क्वित्र के माध्यम से उनकी उपलब्धियों की सराहना करना माई गोव ईमानदार प्रयास है।

Every year, several grassroots level achievers are honoured with Padma Awards. Their life journeys inspire many.

Here is a unique quiz competition, the Padma Quiz which gives you an opportunity to witness the Padma Awards ceremony at Rashtrapati Bhavan.https://t.co/J2XksCDyF0 pic.twitter.com/5XCa7Hkq43