गिरीश कर्नाड के निधन पर पीएम मोदी ने जताया दुख, बोले- याद आएगा बहुमुखी अभिनय

नई दिल्ली। जाने माने लेखक एक्टर डायरेक्टर और नाटरकार गिरीश कर्नाड का आज 81 साल की उम्र में निधन हो गया। लंबे वक्त से बीमार चल रहे गिरीश के निधन से साहित्या और सिनेमा से जुड़े लोग शोक में हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मे भी गिरीश के निधन पर दुख व्यक्त किया है। पीएम मोदी ने लिखा कि- 'गिरीश कर्नाड को सभी माध्यमों में उनके बहुमुखी अभिनय के लिए याद किया जाएगा। उनके काम आने वाले वर्षों में लोकप्रिय होते रहेंगे। उनके निधन से दुखी हूं। उनकी आत्मा को शांति मिले।'

पीएम मोदी के अलावा और भी कई जाने माने लोगों ने भी कर्नाड के निधन पर दुख व्यक्त किया है। इस कड़ी में कर्नाटक के मुख्यमंत्री एच डी कुमारास्वामी ने भी ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि साहित्यकार और एक्टर गिरीश कर्नाड के निधन से बेहद दुखी हूं। साहित्य, थिएटर और सिनेमा में उनका अमूल्य योगदान हमेशा याद किया जाएगा। इनकी मृत्यु के साथ हमने एक सांस्कृतिक राजदूत खो दिया। उनकी आत्मा को शांति मिले।

