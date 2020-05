मोदी सरकार ने Lockdown के दौरान कर्मचारियों को पूरी सैलरी देने का निर्देश वापस लिया, सुरजेवाला ने कही ये बात

India

oi-Ankur Kumar

नई दिल्‍ली। लॉकडाउन के चलते पूरे देश की अर्थव्‍यवस्‍था ठप्‍प है। बीते 29 मार्च को पीएम मोदी ने एक निर्देश जारी किया था जिसमें सभी कंपनियों व अन्य नियोक्ताओं को कहा गया था कि वो लॉकडाउन के दौरान कर्मचारियों को पूरा वेतन देंगे। लेकिन अब केंद्र सरकार ने अपना ये निर्देश वापस ले लिया है। सरकार के इस फैसले से कंपनियों और उद्योग जगत को राहत मिलने का अनुमान है। लेकिन कामगारों को इससे बड़ा झटका लगा है।

सरकार के इस फैसले पर कांग्रेस ने हमला बोला है। कांग्रेस नेता और प्रवक्‍ता रणदीप सुरेजवाला ने ट्वीट कर इसे दोहरी नफरत वाली राजनीति करार दिया है। उन्‍होंने कहा है कि कांग्रेस की लाख मिन्‍नतों के बाद बाद भी सरकार ने वेतन में कटौती नहीं करने के आदेश को वापस ले लिया।

This is called “Double Jeopardy”!

Despite INC pleading, zero ‘Salary Assistance Package’ to Employers & now surreptitiously withdrawing the order to not deduct Salaries.

As job losses & salary cuts mount, BJP has left the wage earners in the lurch.https://t.co/bimjdf0hyW