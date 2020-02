नमस्ते ट्रंपः मोटेरा स्टेडियम के भव्य कार्यक्रम का ख़र्चा डोनल्ड ट्रंप नागरिक अभिनंदन समिति का?

India

bbc-BBC Hindi

अमरीकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप अहमदाबाद के मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम में एक कार्यक्रम के दौरान लोगों को संबोधित करेंगे. उनके साथ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी होंगे.

मोटेरा स्टेडियम में यह कार्यक्रम 24 फ़रवरी की शाम को होने वाला है लेकिन फ़िलहाल चर्चा का बाज़ार इस बात को लेकर गरम है कि आयोजन में बहुत ख़र्च हो रहा है, तो भव्य कार्यक्रम का आयोजक आख़िर कौन है?

भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने दिल्ली में गुरुवार को एक प्रेस कांफ्रेंस में बताया कि ट्रंप का अभिनंदन, एक नागरिक अभिनंदन समिति कर रही है. इस अभिनंदन समिति का नाम डोनल्ड ट्रंप नागरिक अभिनंदन समिति बताया जा रहा है.

हालांकि द हिंदू अख़बार की एक रिपोर्ट के मुताबिक ऐसी किसी समिति के बारे में गुजरात में किसी को कोई जानकारी नहीं है. ना ही इस आयोजन से जुड़े होर्डिंग बैनरों पर ऐसी किसी समिति का नाम देखने को मिल रहा है.

इसके बाद कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट करके प्रधानमंत्री मोदी से कई सवाल पूछे हैं. इन सवालों में पहला सवाल है- डोनल्ड ट्रंप अभिनंदन समिति के अध्यक्ष कौन हैं? इस समिति ने ट्रंप को कब आमंत्रित किया और कब उन्होंने आमंत्रण स्वीकार किया? तब अमरीकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ऐसा क्यों कहा कि आपने वादा किया है कि इस भव्य आयोजन में 70 लाख लोग जमा होंगे?

सुरजेवाला ने ये भी पूछा है कि गुजरात सरकार एक निजी अज्ञात संस्था के आयोजन पर 120 करोड़ रुपये क्यों ख़र्च कर रही है.

Dear P.M,

Intriguing news from @MEAIndia !

Pl state-

1. Who is the President of Donald Trump Abhinandan Samiti?

2. When was the invitation extended to U.S President & accepted?

3. Why is President Trump then saying you have promised him a grand event with 7 million people?

