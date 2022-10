'मेरी आंखें छोटी हो सकती हैं, लेकिन', नागालैंड के मंत्री Temjen ने फिर जीते इंटरनेट पर लाखों दिल

India

oi-Love Gaur

Temjen Imna Along: अपनी छोटी आंखों पर बयान देकर सोशल मीडिया पर छाने वाले नागालैंड के मंत्री तेमजेन इमना अलांग (Nagaland minister Temjen) एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। इस पर वो अपने किसी बयान या फिर वीडियो के वजह से नहीं बल्कि अपनी एक तस्वीर को लेकर छाए हुए हैं। सबसे पहले छोटी आंख पर बयान देना, फिर जनसंख्या नियंत्रण और पलायन सहित कई मुद्दों पर विकल्प सुझाकर चर्चा में आए मंत्री तेमजेन ने इस बार अपनी एक फोटो ट्विटर पर पोस्ट की है, जो लोगों को काफी पसंद आ रही हैं।

फिर सोशल मीडिया पर छाए 'छोटी आंख वाले' मंत्री

आज के वक्त में नागालैंड के शिक्षा मंत्री और स्टेट बीजेपी अध्यक्ष तेमजेन इमना अलांग को किसी पहचान की जरूरत नहीं है। वह सोशल मीडिया पर तब से लोकप्रिय हैं, जब उन्होंने "छोटी आंखें" और सिंगल होने के बारे में मजाकिया टिप्पणी की थी। अब उन्होंने ट्विटर पर अपनी एक ताजा तस्वीर साझा करते हुए कहा है कि वह हमेशा 'पोज देने के लिए रेडी' रहते हैं और अपनी छोटी आंखों से मीलों दूर से कैमरा देख सकते हैं।

My eyes may be small, but I can see the camera from a mile.

Always pose ready. 📸

Also I can see you smile as you reading it! 😉

Good Morning pic.twitter.com/7ntWw5UMVx