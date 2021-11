मलिक के नए आरोपों पर बोले वानखेड़े, कहा- ' मेरी शर्ट और जूतों के बारे में नवाब को कम जानकारी'

India

मुंबई, 02 नवंबर। नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने मंगलवार को फिर से नवाब मलिक के नए आरोपों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि 'सलमान नाम के एक ड्रग्स पेडलर ने उनकी बहन याश्मीन से संपर्क किया था लेकिन मेरी बहन एनडीपीएस मामले नहीं लेती हैं, इसलिए उन्होंने उसे वापस लौटा दिया था। सलमान ने हमें एक बिचौलिए के जरिए भी फंसाने की कोशिश की थी उसे गिरफ्तार किया गया और अब वह जेल में है लेकिन उसके व्हाटसअप चैट के जरिए मुझे और मेरे खानदान को लगातार बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। हम पर झूठे इल्जाम लगाए जा रहे हैं।'

As far as my expensive clothes is concerned, it is just a rumour. He has less knowledge and he should find out these things: Mumbai NCB Zonal Director Sameer Wankhede on Maharashtra Minister Nawab Malik's allegations.