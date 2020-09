आरोप मुक्त होने के बाद मुरली मनोहर जोशी बोले- किसी साजिश का हिस्सा नहीं थीं हमारी रैलियां

India

oi-Akarsh Shukla

लखनऊ। 28 साल पुराने बाबरी विध्वंस मामले पर सीबीआई की विशेष अदालत ने आज अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने 49 आरोपियों में से जीवित 32 आरोपियों को बरी कर दिया है। कोर्ट से आरोप मुक्त होने के बाद बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी का पहला बयान सामने आया है। उन्होंने लखनऊ की विशेष सीबीआई अदालत के फैसले का स्वागत करते हुए आरोप मुक्त होने पर खुशी जाहिर की है। बीजेपी नेता ने कहा, यह वकीलों के कठिन परिश्रम के बिना संभव नहीं हो सकता था।

इस मामले की सुनवाई न्यायाधीश एसके यादव कर रहे थे जिनका कार्यकाल का आज समाप्त हो रहा है। उन्होंने सभी आरोपियों को बरी करते हुए फैसले में कहा कि बाबरी विध्वंस की घटना पूर्व नियोजित नहीं थी। फैसला पढ़ते हुए उन्होंने कहा कि अधिनियम में कोई साजिश नहीं थी और यह क्षण भर में हुआ। कोर्ट से राहत मिलने पर मुरली मनोहर जोशी बोले, 'यह अदालत का ऐतिहासिक फैसला है। इससे साबित होता है कि अयोध्या में 6 दिसंबर की घटना के लिए कोई साजिश नहीं रची गई थी। हमारा कार्यक्रम और रैलियां किसी साजिश का हिस्सा नहीं थीं। हम खुश हैं, हर किसी को अब राम मंदिर निर्माण को लेकर उत्साहित होना चाहिए।'

It's a historic decision by the court. This proves that no conspiracy was hatched for December 6 incident in Ayodhya. Our program and rallies were not part of any conspiracy. We are happy, everyone should now be excited about Ram Mandir's construction: Murli Manohar Joshi, BJP https://t.co/dwpyHkDM6X pic.twitter.com/2Uf5WrINZp