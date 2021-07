'ये किस लाइन में आ गए भाईसाब...', राज कुंद्रा की गिरफ्तारी पर सोशल मीडिया पर आ रहे ऐसे कमेंट

मुंबई, 20 जुलाई: अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति कारोबारी राज कुंद्रा को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। राज पर पोर्न फिल्में बनाने और बेचने के आरोप हैं। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने राज कुंद्रा को सोमवार को गिरफ्तार किया है। उनके खिलाफ मालवानी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज हुआ है। राज की गिरफ्तारी की बात सामने आने के बाद वो ट्विटर और फेसबुक पर ट्रेंड में हैं। उनको लेकर लगातार कई तरह के कमेंट सोशल यूजर्स कर रहे हैं। उनकी कई पुरानी वीडियो भी ट्रेंड में हैं। देखिए किस किस तरह के कमेंट राज कुंद्रा की गिरफ्तारी पर आ रहे हैं-

For the first time ever Kapil asked sensible question to the guest 😂😂😂#kundra #RajKundraArrest pic.twitter.com/UAdJvRaFvE — Nerd मुनि (@Nerd_muni) July 20, 2021

मुंबई पुलिस कमिश्नर का कहना है कि राज कुंद्रा के खिलाफ उनके पास सारे पुख्ता सुबूत हैं। सोमवार देर शाम से ही राज कुंद्रा से क्राईम ब्रांच ऑफिस में पूछताछ की जा रही थी। पूछताछ के बाद राज को गिरफ्तार कर लिया गया। राज पर ना सिर्फ अश्लील फिल्में बनाने बल्कि उन्हें अलग अलग एप्स के जरिए बेचने का भी आरोप है।

चरण छूने का सौभाग्य है कि "शिल्पा शेट्टी" के पति भी इस दो चार दिन के शुरुआती हंगामे के बाद बच निकलेंगे! pic.twitter.com/U1FXc4sipb — Wg Cdr Anuma Acharya (Retd) (@AnumaVidisha) July 20, 2021

शिल्पा शेट्टी और राज कुन्दरा बाबा रामदेव के शिष्य हैं,ध्यान,योग,साधना उन्होंने ही सिखायी है, फिर भी “ध्यान” भटक गया. — Acharya Pramod (@AcharyaPramodk) July 19, 2021

मुंबई पुलिस का कहना है कि पोर्नोग्राफी के इस मामले में मुख्य साजिशकर्ता राज कुंद्रा है, इसीलिए उन्हें गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि राज कुंद्रा के खिलाफ उनके पास कई पर्याप्त सबूत हैं। पूरे मामले की जांच पुलिस कर रही है।

These are called businessmen these days...Now, I doubt if you'll be able to apply the Newton's law against the gravity further this ! #RajKundraArrest pic.twitter.com/Y87wxFAxFp — Girish :): (@iamgirishk25) July 20, 2021

#shilpashettykundra #MumbaiPolice #RajKundraArrest Read his tweets and see his mentality about #Hindus , Hindu dharma and goddess Sita . He is so intoxicated with money that he did not spare even the MATA SITA . #शिल्पा_शेट्टी #Ekadashi #tuesdaymotivations pic.twitter.com/p29tZh2PmP — samita sharma (@samitas53375357) July 20, 2021

