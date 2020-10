महाराष्ट्र: भीषण आग की चपेट में आई मुंबई की एक इमारत, दमकल की 5 गाड़ियां मौके पर मौजूद

India

oi-Akarsh Shukla

नई दिल्ली। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में एक बार फिर आग की घटना से हड़कंप मच गया है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक मस्जिद बंदर के कटलरी बाजार इलाके में जुम्मा मस्जिद के पास एक इमारत में आग लगने की घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि आग इस्माइल बिल्डिंग की पहली मंजिल पर लगी है जिसे बुझाने की कवायद जारी है। मौके पर 5 दमकल गाड़ियां मौजूद हैं और फायर फाइटर्स ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है। इस हादसे में अभी किसी के हताहत होने की खबर नहीं है।

Mumbai: A fire broke out on the 1st floor of Ismail Building near Jumma Masjid in Masjid Bunder's Cutlery market area today. 5 fire engines present at the spot. No injuries reported so far. Operation underway to douse the fire.