मुकेश अंबानी की किस संतान की ससुराल सबसे रईस? तीनों समधी हैं अरबपति

रिलायंस इंडस्ट्री के मालिक मुकेश अंबानी ने अपने तीनों बच्चों की शादियां रईस खानदानों में तय की हैं। दो बच्चों की शादी हो चुकी है और तीसरे की रोका सेरेमनी संपन्न हो चुकी है। सभी के ससुराल वाले अरबपति हैं।

भारत में जब भी सबसे अमीर शख्स की बात उठती है तो अंबानी-अडाणी का नाम सबसे पहले जुंबा पर आ जाता है। गौतम अडाणी के संपत्ति के मामले में आगे बढ़ने से पहले तक मुकेश अबानी देश के सबसे धनाढ्य व्यक्ति होते थे। इस समय वह दूसरे स्थान पर चल रहे हैं। मुकेश अंबानी और नीता अंबानी की तीन संताने हैं। दो बेटे और एक बेटी। बड़े बेटे आकाश अंबानी और बेटी ईशा अंबानी की शादी पहले ही हो चुकी है। अब बारी अनंत अंबानी की है और उनके विवाह की रस्में भी शुरू हो चुकी हैं। आइए जानते हैं कि अंबानी परिवार ने जिन तीन कारोबारी घरानों में अपने बच्चों के रिश्ते किए हैं, उनमें सबसे अमीर कौन है ?

Reliance Industries owner Mukesh Ambani's two children have been married and the third one has also been fixed. Isha Ambani's in-laws i.e. Piramal Group is the richest among their three children