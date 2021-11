'कृषि कानूनों की वापसी की तरह, धारा 370 भी हो बहाल', संसद में फारूक अब्दुल्ला ने उठाई मांग

India

oi-Love Gaur

नई दिल्ली, 30 नवंबर: संसद का शीतकालीन सत्र सोमवार से शुरू हो गया। सत्र से पहले दिन विपक्ष के हंगामे के बीच दोनों सदनों में कृषि कानून निरसन विधेयक 2021 पारित किया गया। वहीं आज दूसरे दिन भी सदन में हंगामा देखने को मिला। विपक्षी दलों ने राज्यसभा के 12 विपक्षी सांसदों के निलंबन को रद्द करने की मांग करते हुए संसद परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने विरोध प्रदर्शन किया। तो दूसरी तरफ एक बार फिर संसद में धारा 370 की गूंज सुनाई दी।

जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद फारूक अब्दुल्ला ने मंगलवार को संसद में फिर से कश्मीर से धारा 370 बहाल करने की मांग उठाई। फारूक अब्दुल्ला ने अनुच्छेद 370 को लेकर संसद में अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर कश्मीर में सामान्य स्थिति लानी है, तो धारा 370 को बहाल करना होगा।

If normalcy is to be brought in Kashmir, then Article 370 has to be reinstated: National Conference MP Farooq Abdullah at the Parliament in Delhi pic.twitter.com/0IunV1gUMC