जीवन का असल 'आनंद' नहीं ले पाया, जेल से छूटते ही शख्स ने सरकार पर ठोका 10 हजार करोड़ रुपए का दावा

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

मध्य प्रदेश में एक शख्स ने राज्य की शिवराज सिंह चौहान की सरकार में 10 हजार 6 करोड़ रुपए का मुआवजा मांगा है। यह मुआवजा इस वजह से मांगी गई है कि उसे दो साल तक गैंगरेप के एक मामले में जेल में बंद रहना पड़ा और आखिरकार पुलिस गुनाह साबित नहीं कर पाई और वह अदालत से बरी हो गया। अदाल में क्षतिपूर्ति याचिका दायर करने वाले आदिवासी शख्स का कहना है कि 6 लोगों के परिवार में वह अकेला कमाने वाला इंसान है। वह जेल में रहा तो परिवार की ऐसी हालत हो गई कि अंडरवियर खरीदने तक के पैसे नहीं थे। अब वह सरकार से जेल में कटने वाली हर दिन का हिसाब मांगा है। लेकिन, इनमें से पूरे 10 हजार करोड़ रुपए सिर्फ उस उपहार के बदले है, जो भगवान ने हर इंसान को दिए हैं, यानि यौन सुख; और उसे जेल में होने की वजह से इससे वंचित रहना पड़ा है।

