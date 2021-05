वैक्सीन लगवा चुके 99% से ज्यादा लोगों को अस्पताल में भर्ती होने की नौबत नहीं आती- स्टडी

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 16 मई: कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीन लगवा चुके 99% से ज्यादा लोगों को अस्पताल में भर्ती होने की नौबत नहीं आती। दिल्ली स्थित इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल ने वैक्सीन के प्रभाव को लेकर एक बहुत बड़ी स्टडी की है, जिसमें इतने अच्छे नतीजे आए हैं। इसके मुताबिक वैक्सीन लेने के बाद महज 0.06% को ही कोविड की वजह से अस्पताल में दाखिल होने की नौबत आई है। जबकि, वैक्सीन लेने के बाद 97.38 फीसदी लोग कोरोना वायरस से सुरक्षित पाए गए हैं। अस्पताल ने कोविड-19 पर ब्रेक-थ्रू इंफेक्शन या वैक्सीनेशन के बाद होने वाले इंफेक्शन को लेकर किए गए एक शोध के नतीजे जारी किए हैं।

English summary

More than 99 percent of people who have got vaccinated against Covid do not need hospitalization- Study