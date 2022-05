27 मई को केरल में दस्तक देगा मानसून, मौसम विभाग ने सामान्य बारिश होने की जताई संभावना

India

oi-Kapil Tiwari

नई दिल्ली, मई 25। उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक पिछले कुछ दिनों में मौसम ने एकदम से करवट ली है। बिन मौसम बरसात की वजह से कई राज्यों में तापमान एकदम से लुढ़का है। ऐसे में मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि केरल में 27 मई से मानसून दस्तक दे सकता है और यह हर बार के मुकाबले थोड़ा जल्दी होगा। IMD मुंबई के प्रमुख जयंत सरकार ने बताया है कि इस बार मानसून के सामान्य रहने की उम्मीद है।

कोंकण और गोवा में भी होगी बारिश

जयंत सरकार ने बताया है कि केरल में 99 फीसदी बारिश होने की संभावना है। अगले 5 दिनों में कोंकण और गोवा क्षेत्र में भी हल्की से मध्यम बारिश होगी। इसके अलावा राज्य के अन्य हिस्सों में भी हल्की बारिश देखने को मिल सकती है।

Seasonal monsoon rainfall expected to be normal. 99% rainfall expected. Onset of Monsoon in Kerala expected on May 27. In next 5 days light to moderate rainfall expected in Konkan & Goa region. Other parts of state will also receive light rainfall:Jayanta Sarkar, Head, IMD Mumbai pic.twitter.com/4sjqCwBhUS