ममता बनर्जी के दावों पर मदर टेरेसा चैरिटी दी सफाई, बीजेपी हुई हमलावर

India

oi-Love Gaur

नई दिल्ली, 27 दिसंबर: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की चीफ ममता बनर्जी ने मदर टेरेसा के मिशनरीज ऑफ चैरिटी के सभी बैंक खातों को सील करने पर हैरानी जताते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा था, जिसके बाद अब मिशनरीज ऑफ चैरिटी का बयान सामने आया है। उन्होंने बताया कि मिशनरीज ऑफ चैरिटी (MoC) का विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम (एफसीआरए) पंजीकरण न तो निलंबित किया गया है और न ही रद्द किया गया है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि हमारे किसी भी बैंक खाते पर गृह मंत्रालय की तरफ से कोई रोक लगाने का आदेश नहीं दिया गया है।

ममता ने किया यह दावा

दरअसल, सोमवार को ममता बनर्जी ने ट्वीट करते हुए दावा किया था कि क्रिसमस पर यह सुनकर स्तब्ध हूं कि केंद्रीय मंत्रालय ने मदर टेरेसा के मिशनरीज ऑफ चैरिटी के सभी बैंक खातों को फ्रीज कर दिया! 22,000 मरीजों और कर्मचारियों को भोजन और दवाओं के बिना छोड़ दिया गया है। जबकि कानून सर्वोपरि है, मानवीय प्रयासों से समझौता नहीं किया जाना चाहिए।

FCRA registration of Missionaries of Charity (MoC) has been neither suspended nor cancelled. Further there is no freeze ordered by the MHA on any of our bank accounts: Missionaries of Charity (MoC) pic.twitter.com/DNE2HsotvG