18 महीने में कुपोषण मुक्त होगा तेलंगाना? मंत्री केटी रामाराव ने किया बड़ा दावा

हैदराबाद, 02 सितंबर। तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव के बेटे व मंत्री केटी रामाराव ने कहा है कि राज्य में अगले 18 महीनों में कुपोषण के आंकड़ों में उल्लेखनीय बदलाव देखने को मिलेगा। इसको लेकर उन्होंने संबंधित मंत्री और अधिकारियों को भी तैयार रहने के लिए कहा है। रामाराव का यह बयान इंफोसिस के पूर्व निदेशक टीवी मोहनदास पई के बीच ट्विटर पर एक बहस के दौरान आया है।

Challenge accepted Mohan👍

In the next 18 months, you will see a remarkable turnaround in malnutrition stats of my state

Mark my tweet; we will outdo both the 40% commission Govt in Karnataka & Rapist Remission Govt in Gujarat@SatyavathiTRS Garu & @WCDTelangana let’s gear up https://t.co/6jensKrgVs