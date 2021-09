छत्तीसगढ़: पिता के खिलाफ FIR दर्ज होने पर सीएम भूपेश बघेल बोले- 'कानून से ऊपर कोई नहीं'

India

oi-Akarsh Shukla

रायपुर, 5 सितंबर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता नंद कुमार बघेल के खिलाफ कथित ब्राह्मणों के बहिष्कार को लेकर कई गई टिप्पणी पर राज्य पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है। नंद कुमार बघेल पर यह कार्रवाई सर्व ब्राह्मण समाज की शिकायत की शिकायत के बाद की गई, पुलिस ने धारा 153-ए (समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना) और 505 (1) (बी) (तनाव बढ़ाने का इरादा) के तहत मामला दर्ज किया है। पिता के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कि कानून से ऊपर कोई नहीं है, भले ही वह व्यक्ति मेरे पिता ही हों।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भूपेश बघेल के 86 वर्षीय पिता नंद कुमार बघेल ने ब्राह्मणों पर विवादित टिप्पणी करते हुए उनके बहिष्कार की बात कही थी, जिसे लेकर अब सर्व समाज उनसे नाराज हो गया है। नंद कुमार बघेल कहा था, 'मैं भारत के सभी ग्रमीणों से उनुरोध करता हूं कि वह ब्राह्मणों को अपने गांव में प्रवेश ना करने दें। मैं दूसरे समुदायों से भी बात करूंगा ताकि उनका (ब्राह्मणों) का बहिष्कार किया जा सके। उन्हें वोल्गा नदी के तट पर वापस भेजने की जरूरत है।' नंद कुमार बघेल की इस टिप्पणी के खिलाफ ब्राह्मण समाज ने डीडी नगर पुलिस स्टेशन में अपनी शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने शनिवार देर रात सीएम भूपेश बघेल के पिता के खिलाफ एफआईआर दर्ज की।

As CM, I have responsibility to maintain harmony among different communities. If he (Baghel's father) made a remark against a community, I feel sorry. Legal action would be taken against him: Chhattisgarh CM Bhupesh Baghel on FIR against his father for remarks against Brahmins pic.twitter.com/zG89ApMo54