भुवनेश्‍वर। दुनिया कोरोनोवायरस महामारी के कारण संकट में हैं वहीं इसके चलते किए गए लॉकडाउन में प्रकृति के कई चमत्कार देखने को मिल रहे है। कोरोना संकट के बीच प्रकृति का अद्भुत और बड़ा ही सुंदर नजारा उड़ीसा के समुद्र तट पर देखने को मिल रहा हैं। लॉकडाउन के कुछ दिन बाद उड़ीसा के समुद्र तट पर आलिव डिले कुछए अंडा देने के लिए पहुंच गए थे उनकी संख्‍या सात लाख 90 हजार हैं उन्‍होंने करोड़ों की संख्‍या में अंडे दिए थे उनमें से अब लाखों की संख्‍या में छोटे-छोट बच्‍चे बाहर निकल आए हैं। जिसके चलते उड़ीसा का पूरा समुद्र तट नन्‍हें कछुओं से गुलजार हो चुका हैं। कुदरत के इस हसीन नजारा देख हर कोई आश्‍चर्यचकित हो रहा हैं। सोशल मीडिया पर अंडों से बाहर निकले समुद्र की ओर रेंगते नन्‍हें कछुओं का वीडियो जमकर वायरल हो रहा हैं।

Olive Ridley Turtle hatchlings coming out of the nests and making their way home(Ocean) @pccfodisha pic.twitter.com/2PTFPVew8d

While we were inside today morning nearly 2 crore plus olive #Ridley #turtle hatchlings have emerged & made their way to sea from the coats of #Odisha.

One of nature’s incredible extravaganza. Via @susantananda3 sir. pic.twitter.com/BhAZzLbI8o