20 साल छोटी पाक चित्रकार मुशाल हुसैन से यासीन मलिक ने की है शादी, जो कश्मीर को बताती है PAK का हिस्सा

India

oi-Ankur Sharma

नई दिल्ली, 25 मई। यासीन मलिक केवल आतंक का ही पर्याय नहीं है बल्कि मलिक वो इंसान है, जिसने अपने नफरत की आग से घाटी को इस कदर बर्बाद कर डाला है, जिसे शब्दों में बयां कर पाना बहुत मुश्किल है। यासीन मलिक के सरहद पार के आतंकियों संग गहरे रिश्ते रहे हैं तो वहीं उसने पाकिस्तानी चित्रकार मुशाल हुसैन से शादी की है, जिससे उससे एक बेटी रजिया है। यासिन की पत्नी पाकिस्तान की चर्चित हस्तियों में से एक है और कश्मीर को हमेशा से पाकिस्तान का हिस्सा बताती आई है।

Yasin Malik Profile: कौन है धरती की जन्नत में नफरत की आग सुलगाने वाला आतंकी यासीन मलिक?

Don’t fear my heart; we will see day’s shining face tomorrow.

We will see how long they deny the fierce grapevine tomorrow; Love You Forever King of Hearts Yasin MashAllah#FreeYasinMalik #RaziyahMissesPapa #HeroOfKashmirYasin #UNGA #FreeKashmir #RoarOfKashmir #KashmirInUNGA pic.twitter.com/EoH4xp3xuo