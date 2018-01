मथुरा में एक संदिग्ध की गिरफ्तारी, दिल्ली की जामा मस्जिद के होटलों पर पुलिस के छापे

Delhi में होने वाले terrorist attack की साजिश नाकाम, Akshardham था target । वनइंडिया हिंदी

मथुरा। रविवार देर रात एटीएस की टीम ने मथुरा के पास भोपाल शताब्दी से एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया है, जिस पर शक है कि वो गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली को दहलाने की साजिश रच रहा था, जांच में पता चला है कि उसके साथ उसके दो और साथी भी हैं, जो एक दिन पहले ही दिल्ली के एक होटल से फरार हुए हैं, अब उन दोनों की तलाश में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, यूपी ATS और IB जुट गई है, जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक वो दोनों दिल्ली में ही कहीं छुपे हैं, जिसके बाद से सुरक्षा एजेंसियों के होश उड़ गए हैं, हालांकि अभी इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि गिरफ्तार व्यक्ति का आतंकी गतिविधियों से कुछ लेना-देना है।

Bilal Ahmad Wani arrested y'day from #Mathura junction for travelling w/o ticket & suspicious behaviour confirmed to be J&K resident. Name & addresses of 2 other J&K residents staying with him in a Delhi hotel also confirmed. Terror links not confirmed yet: Aseem Arun, IG, UP ATS