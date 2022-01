कोरोना टीकाकरण को पूरे हुए 1 साल, अमित शाह ने दी बधाई, स्वास्थ्य मंत्री ने बताया 'सबसे सफल अभियान'

India

oi-Akarsh Shukla

नई दिल्ली, 16 जनवरी। कोरोना वायरस के खिलाफ भारत में शुरू हुए टीकाकरण अभियान को आज एक वर्ष पूरे हो गए। 16 जनवरी, 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कोविड वैक्सीनेशन के शुरुआत की घोषणा की थी। पहले चरण में वैक्सीन डॉक्टरों, स्वास्थ्यकर्मी, कोरोना फ्रंट वॉरियर्स और गंभीर बीमारी से पीड़ित 60 से अधिक उम्र को टीके की डोज दी गई। वैक्सीनेशन के एक वर्ष पूरे होने पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने टीकाकरण अभियान को 'दुनिया में सबसे सफल' बताया। देश में अब तक 156.76 करोड़ से अधिक डोज लगाई जा चुकी हैं।

गौरतलब है कि पिछले दो वर्षों से दुनिया कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ रही है। भारत में महामारी की दस्तक के बाद से अब तक कई लोग काल के ग्रास बन चुके हैं। इस बीच कोविड वैक्सीन ने लोगों को कोरोना वायरस के खिलाफ सुरक्षा प्रदान की, जिससे महामारी की तीसरी लहर इतनी घातक नजर नहीं आ रही है। पीएम मोदी की घोषणा के बाद इसी माह की शुरुआत से 15 से 18 वर्ष तक के बच्चों के टीकाकरण के साथ-साथ वैक्सीन की बूस्टर डोज लगाने का भी अभियान शुरू किया गया।

Union Health Minister Mansukh Mandaviya calls India's vaccination drive "the most successful in the world," on #1YearOfVaccination.

India’s cumulative COVID-19 vaccination coverage has exceeded 156.76 crore. More than 66 lakh vaccine doses have been administered in last 24 hrs. pic.twitter.com/vlaAwYmlJc