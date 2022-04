सांप्रदायिक तनाव के बीच मनोज बाजपेयी की यह कविता हुई वायरल, दिल को छू लेगा यह वीडियो

India

oi-Prashanth Rai

नई दिल्ली। देश के कई हिस्सों में पिछले कुछ दिनों से सांप्रदायिक घटनाएं सामने आ रही हैं, जिसके चलते देश का माहौल खराब होता हुआ नजर आ रहा है। इसी बीच फिल्म अभिनेता मनोज बाजपेयी की कविता भगवान और खुदा सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। यह कविता एकता पर आधारित है। आज मनोज बाजपेयी का जन्मदिन भी है। मनोज बाजपेयी द्वारा पढ़ी गई यह कविता बॉलीवुड के जाने-माने डायरेक्टर मिलाप जावेरी ने लिखी है। इस कविता का वीडियो मनोज बाजपेयी पर ही फिल्माई गई है। वायरल हो रही कविता का विषय कुछ इस तरह है कि अगर खुदा और भगवान आपस में बैठ कर मौजूदा हालत पर बात करें तो क्या करेंगे।

यह वीडियो मिलाप नाम के ट्विटर हैंडल से शेयर किया गया है। दो मिनट के इस वीडियो में मंदिर-मस्जिद और दंगे की तस्वीरें दिखाई गई हैं। इसमें मनोज वाजपेयी को भी कविता पढ़ते हुए दिखाया गया है। "भगवान और खुदा" शीर्षक से, दो मिनट की लंबी कविता धर्मों के बीच संघर्ष की अप्रभावीता को संबोधित करती है।

#BhagwanAurKhuda written and conceptualised by me in 2020 and performed so brilliantly by the legendary @BajpayeeManoj whose presence, performance, narration still gives me goosebumps. An important message for our nation. For all Indians and all humans🙏 @TSeries pic.twitter.com/b23NuGjo6C