किसान आंदोलन के बीच इस मुद्दे पर भिड़े खट्टर और कैप्टन, अमरिंदर बोले- आपका ट्रैक रिकॉर्ड पहले से है खराब

नई दिल्ली। कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसान आंदोलन को लेकर अब राजनीति मतभेद भी सामने आने लगे हैं। 'दिल्ली चलो आंदोलन' के तहत राजधानी पहुंचने वाले किसानों को लेकर अब हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह नया विवाद छिड़ गया है। रविवार को सीएम खट्टर ने कहा कि अगर कोरोना वायरस की वजह से कोई खतरनाक स्थिति पैदा होती है तो पंजाब सरकार इसके लिए जिम्मेदार होगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री के इस बयान पर अब सीएम अमरिंदर सिंह ने पलटवार किया है।

पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने हरियाणा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके राज्य में कोरोना वायरस का ट्रैक रिकॉर्ड पहले से ही खराब रहा है। सीएम अमरिंदर ने कहा, यदि वह (सीएम मनोहर लाल खट्टर) हरियाणा में कोरोना वायरस ​​फैलाने वाले किसानों को लेकर चिंतित हैं, जहां पहले से ही कोविड-19 ट्रैक रिकॉर्ड बेहद खराब रहा है। तो ऐसे में हरियाणा सरकार को चाहिए कि वह किसानों को राज्य के भीतर ना रोकें, बल्कि उन्हें जल्दी दिल्ली जाने की अनुमति देनी चाहिए।

If he (Haryana CM) was so concerned about farmers spreading COVID in Haryana whose track record in the pandemic remains extremely poor, he should not have stopped them within the State, but should have allowed them to move quickly to Delhi: Punjab CM Captain Amarinder Singh https://t.co/L5oySr8Hl7 pic.twitter.com/p7pVCM7pAp