गोवा में बोलीं ममता बनर्जी- यहां सीएम बनने नहीं आई हूं, लेकिन केंद्र की दादागिरी भी नहीं चलने दूंगी

पणजी, 29 अक्‍टूबर। गोवा विधानसभा चुनाव को लेकर राजन‍ीतिक सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं।भाजपा से सत्‍ता हथियाने के लिए ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना पार्टी चुनावी जमीन मजबूत करने में जुट चुकी हैं। इसी क्रम में पश्चिम बंगाल की मुख्‍यमंत्री ममता बनर्जी शुक्रवार को गोवा पहुंची हैं।

गोवा टीएमसी नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बंगाल सीएम ममता दीदी ने कहा मैं बिल्कुल तुम्हारी बहन की तरह हूं, मैं यहां तुम्हारी सत्ता हथियाने नहीं आई हूं। यह मेरे दिल को छू जाता है अगर हम मुसीबत के समय लोगों की मदद कर सकें। आप अपना काम करेंगे, हम इस प्रक्रिया में आपकी मदद करेंगे।

तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने कहा कि 'मछली और फुटबॉल' दो चीजें हैं जो बंगाल और गोवा को जोड़ती हैं, उन्होंने कहा कि वह राज्य में केंद्र की 'दादागिरी' नहीं होने देंगी। हालांकि, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने कहा कि न तो वह राज्य में सत्ता हासिल करने के लिए हैं और न ही गोवा की मुख्यमंत्री बनने के लिए यहां आई हैं।पणजी में अपने पहले संबोधन में ममता बनर्जी ने कोंकणी में कहा, "दिल्ली दादागिरी अनिक नाका। मैं बाहरी नहीं हूं, मैं गोवा की सीएम नहीं बनना चाहती।"

ममता बनर्जी ने कहा "मैं एक भारतीय हूं, मैं कहीं भी जा सकती हूं। अगर बंगाल मेरी मातृभूमि है, गोवा भी मेरी मातृभूमि है ... मैं गोवा आती हूं, वे मेरे पोस्टर खराब करते हैं। वे (भाजपा) मानसिक प्रदूषण हैं। उन्होंने मुझे काले झंडे दिखाए, मैंने नमस्ते कहा।

गोवा में ममता बनर्जी की तस्वीरों वाले कई होर्डिंग्स को उनकी यात्रा से पहले खराब कर दिया गया था, जिससे भाजपा और टीएमसी के बीच तीखे हमले हुए।

तटीय राज्य के तीन दिवसीय दौरे पर आई ममता बनर्जी गुरुवार शाम गोवा पहुंचीं अभिनेता नफीसा अली शुक्रवार को गोवा में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) में शामिल हो गईं, ताकि अगले साल होने वाले चुनाव से पहले पार्टी को एक बड़ा बढ़ावा मिल सके।TMC में शामिल हुईं अभिनेत्री नफीसा अली, गोवा चुनाव में मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी

ममता बनर्जी ने कहा, "हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं और गोवा सुंदर है। मैं यहां सत्ता पर कब्जा करने के लिए नहीं हूं, यहां मदद करने के लिए हूं। आप मछली से प्यार करते हैं, हम मछली से प्यार करते हैं। आप फुटबॉल से प्यार करते हैं, बंगाल फुटबॉल से प्यार करता है।"

ममता बनर्जी के साथ गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री लुइज़िन्हो फलेरियो, टीएमसी सांसद डेरेक ओ ब्रायन और स्थानीय नेता भी थे।

बता दें बंगाल चुनाव में प्रचंड जीत हासिल करने के बाद, टीएमसी अपने राष्ट्रीय लोकप्रियता को बढ़ाने की कोशिश कर रही है और गोवा में पैठ बना ली है। शनिवार को, ममता बनर्जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली हैं, जिसके बाद वे पुराने गोवा में बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस और मापुसा में बोदगेश्वर मंदिर की यात्रा करेंगी।

