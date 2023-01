ममता बनर्जी ने कांग्रेस को लेकर कह दी बड़ी बात, विपक्षी एकता बनने से पहले ही चौड़ी हो गई दरार ?

2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्षी दलों को एकजुट होकर चुनाव लड़ना चाहिए, इस मुद्दे पर बातें तो बहुत हुई हैं। लेकिन, जमीनी हकीकत कुछ और ही है। मौजूदा समय में जो कुछ चल रहा है, उससे मोदी विरोधियों को मायूस होना पड़ सकता है।

एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कुछ दिन पहले एक बात कही थी। जबतक, राहुल गांधी या अरविंद केजरीवाल का नाम लेकर पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव मैदान में उतरेंगे तो फायदे में बीजेपी रहेगी। उनके कहने का मतलब ये था कि अगर वाकई विपक्ष को अगले लोकसभा चुनाव में भाजपा से मजबूती से लड़ना है तो एकजुट होकर मैदान में उतरना होगा। लेकिन, लगता है कि विपक्ष में बीजेपी के खिलाफ लड़ाई मैदान में नेतृत्व का ताल ठोंकने वाले नेताओं की कमी नहीं है। पिछले कुछ समय में विपक्ष ने जिस तरह की राह पकड़ी है, उससे मोदी-विरोधियों को मायूसी मिल सकती है। ताजा मामला ममता बनर्जी का है, जिन्होंने कांग्रेस पर तगड़ा हमला किया है।

