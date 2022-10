Mallikarjun Kharge: कर्नाटक विधानसभा चुनाव में क्या होगा मल्लिकार्जुन खड़गे के नए अध्यक्ष बनने का असर ?

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

New Congress President Mallikarjun Kharge: कांग्रेस में 24 साल बाद गांधी-नेहरू परिवार से अलग व्यक्ति के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का रास्ता साफ हुआ है। राज्यसभा सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे ने लोकसभा सांसद शशि थरूर को भारी मतों के अंतर से इस संगठनात्मक चुनावों में हरा दिया है। कांग्रेस पार्टी संगठन में नई शुरुआत को बहुत बड़ा बदलाव होने का दावे कर रही है। खड़गे के सामने अगली सबसे बड़ी चुनौती कर्नाटक विधानसभा चुनाव की होगी। क्योंकि, हिमाचल प्रदेश और गुजरात विधानसभा चुनावों में पार्टी अपेक्षित प्रदर्शन नहीं भी कर पाती तो उनपर उंगलियां नहीं उठाई जा सकेंगी। लेकिन, कर्नाटक चुनाव में वक्त है और वह उनका गृहराज्य भी है। ऐसे में यह देखने वाली बात होगी कि उनका कांग्रेस अध्यक्ष चुने जाने से प्रदेश में पार्टी को कितना फायदा मिलेगा।

English summary

Mallikarjun Kharge has been elected the President of Congress, but this will not give the party any big advantage in Karnataka polls