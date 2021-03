India

oi-Bhavna Pandey

मुंबई। महाराष्‍ट्र में कोरोना महामारी का प्रकोप एक बार फिर बढ़ चुका है। महाराष्‍ट्र में सोमवार की अपेक्षा मंगलवार को कोरोना के अधिक मामले दर्ज किए गए। मंगलवार को यहां 7,863 नए केस मिले हैं जबकि एक दिन में 54 मौत हुई। जिसके बाद महाराष्‍ट्र सरकार सख्‍त हो गई है। बृहद मुंबई नगर निगम (बीएमसी) ने बुधवार को एक आदेश जारी किया है। इस आदेश के अनुसार ब्राजील से आने वाले यात्रियों को 7-दिवसीय संस्थागत (होटल) आइसोलेशन में रहना होगा, भले ही बोर्डिंग से पहले उनकी कोविड की निगेटिव रिपोर्ट रही हो। ये नियम महाराष्‍ट्र आने वाले यात्रियों पर लागू किया जाएगा।

महाराष्‍ट्र में लगातार बढ़ रहे कोरोना केस

बता दें महाराष्‍ट्र में मंगलवार को 7,863 नए कोरोना पॉजिटिव केस निकले है वही एक दिन में 54 लोगों की मौत हो चुकी है हुई। मुंबई में 849 लोग कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटे में देशभर में कोरोना के 14 हजार 989 नए मरीज सामने आए हैं। वहीं मंगलवार को एक दिन में 98 मरीजों की मौत हुई, जबकि 13 हजार 123 लोग कोरोना को मात देकर ठीक हुए। देश भर में अब तक कोरोना से 1 करोड़ 11 लाख 39 हजार 516 लोग संक्रमित हो चुके है। वहीं कोरोना से अभी तक 1 लाख 57 हजार 346 लोग अपनी जान गवां चुके है। एक करोड़ 8 लाख 12 हजार 44 भारतीय इस संक्रमण से स्‍वस्‍थ्‍य हो चुके हैं। सरकारी आंंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 1 करोड़ 56 लाख 20 हजार 749 लोगों को कोरोना से बचाव के लिए कोरोना का टीका लग चुका है।

लॉकडाउन को लेकर सीएम ठाकरे ने दिया ये जवाब

वहीं राज्य में बढ़ते कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन लगाने के सवाल पर उद्धव ठाकरे ने साफ कर दिया हे कि लॉकडाउन लगाने की हमारी कोई इच्छा नहीं है। उद्धव ठाकरे ने कहा मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से मैंने प्रदेश के नागरिकों से कहा है कि "मास्क पहनें और लॉकडाउन को ना कहें।

In a circular, Brihanmumbai Municipal Corporation says passengers arriving from Brazil will need to undergo compulsory 7-day institutional (hotel) quarantine even if they possess pre-boarding COVID negative certificates; rule to apply on passengers belonging to Maharasthra. pic.twitter.com/CXicnNyE4O