जिस '2 लाख के बैग पर घिरीं' महुआ मोइत्रा, अब तंज कसते हुए बताया किसने दिए उसे खरीदने के पैसे?

oi-Love Gaur

नई दिल्ली, 03 अगस्त: तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा एक बार फिर से सुखियों में हैं। हालांकि इस बार वो अपने किसी बयान के लिए बल्कि लोकसभा में अपने साथ लेकर गई हैंडबैग को लेकर चर्चाओं में हैं। सोमवार को सदन में महंगाई पर बहस के दौरान वो अपना 2 लाख रुपए की कीमत वाला बैग बेंच के नीचे छुपाती नजर आईं थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था। जिसके बाद सोशल मीडिया पर उनको खूब ट्रोल किया जा रहा है, जिस पर अब उन्होंने व्यंग्यात्मक लहजे में अपने लुई वुइटन बैग ( Louis Vuitton bag) के लिए पैसे कहां से आए उसके बारे में बताया है।

Modiji sent me some of the proceeds after auctioning his ₹10 lakh suit. I bought a handbag and used the rest to pay lawyer fees