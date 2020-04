कोरोना पर लॉकडाउन का 'एक्ज़िट प्लान': चीन से सबक लेगा भारत?

India

bbc-BBC Hindi

गुरुवार को अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने एक ट्वीट किया, जिसे बाद में उन्होंने डिलीट कर दिया.

डिलीट किए ट्वीट में उन्होंने लिखा था, "15 अप्रैल को लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप गलियों में खुलेआम घूम पाएंगे. हमें कोरोन के संक्रमण को कम करने के लिए निरंतर प्रयास करने की ज़रूरत है. लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग ही इससे निपटने के लिए सबसे कारगर उपाय हैं."

The tweet with respect of lockdown period was uploaded by an officer whose comprehension in Hindi was limited. And therefore same was removed. @TimesNow https://t.co/7nuUT7QfCx