Lock Upp: मुनव्वर फारुकी कैसे बने कॉमेडियन, उनके बारे में ये 7 बातें नहीं जानते होंगे आप

India

oi-Pallavi Kumari

मुंबई, 14 अप्रैल: स्टैंड-अप कॉमेडियन मुनव्वर फारुकी फिलहाल कंगना रनौत क रियलिटी शो 'लॉक अप' के अंदर हैं। ऐसी मीडिया रिपोर्ट सामने आ रही है कि कॉमेडियन मुनव्वर फारुकी लॉअप के विजेता बन सकते हैं। वो शो में सबसे अधिक वोट पाने वाले कंटस्टेंट में बन रहे हैं। उनके अद्वितीय व्यक्तित्व को लेकर कहा जा रहा है कि वो शो के विजेता बन सकते हैं। हाल ही में शो में मुनव्वर फारुकी ने खुलासा किया है कि वो शादीशुदा हैं और उनका एक बच्चा भी है। शो में अभी तक ये किसी को नहीं पता था कि मुनव्वर फारुकी शादीशुदा हैं। आइए जानें मुनव्वर फारुकी के बारे में 7 बातें।

English summary

Lock Upp: who is Munawar Faruqui all you need to know about his career and life