Ladakh: पैंगोंग लेक के पास चीन की छाती तक बन गई चमचमाती सड़क, जानिए क्यों है महत्वपूर्ण

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

लेह, 8 नवंबर: पूर्वी लद्दाख में पिछले साल गलवान घाटी से चीन और भारत के बीच जो तनाव शुरू हुआ था, उसका घाव अभी तक पूरा नहीं भर पाया है। चीन की पीपुल्स लिब्रेशन आर्मी (पीएलए) ने पूर्वी लद्दाख में जिन जगहों पर अपनी नापाक हरकतों को अंजाम देने की कोशिश की थी, उनमें पैंगोंग लेक के किनारे का इलाका भी शामिल था। हालांकि, बाद में इनमें से ज्यादातर जगहों पर सैन्य कमांडरों के बीच बातचीत से सुलह का रास्ता निकला और दोनों सेनाएं पीछे भी हट गईं। अब भारत ने पैंगोंग झील के नजदीक तक बहुत ही शानदार सड़क का निर्माण किया है। फिलहाल इन सड़कों का सबसे ज्यादा लाभ लद्दाख के लोगों और वहां की खूबसरती को निहारने पहुंचने वाले सैलानियों को मिलने की उम्मीद है।

English summary

Ladakh:Road construction of more than 28 km to the banks of Pangong Lake in eastern Ladakh completed, important from the point of view of China's maneuvering