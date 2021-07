LAC: तिब्बती परिवारों के लिए चीन की सेना का फरमान, PLA को हर घर से चाहिए एक जवान

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 30 जुलाई: लद्दाख के पैंगोंग झील के किनारे की चोटियों पर भारत से मुंह की खा चुका चीन तिब्बती नागरिकों पर डोरे डालने में लगा है और इसके लिए वह भारतीय सेना की नकल कर रहा है, ये रिपोर्ट वन इंडिया ने कुछ दिन पहले दी थी। अब जानकारी सामने आ रही है कि तिब्बती नागरिकों को चीन की सेना में शामिल करने के लिए उसने दबाव बनाना भी शुरू कर दिया है। चीनी सेना ने तिब्बत के हर परिवार से कहा है कि वह अपने एक जवान सदस्य को पीएलए को सौंप दें। चीन को तिब्बत के नागरिक इसलिए चाहिए, ताकि वह उन्हें एलएसी पर भारत के मुकाबले के लिए खड़ा कर सके।

China has asked every Tibetan family for a soldier for the PLA, after a loyalty check, special training has been started for deployment on the LAC