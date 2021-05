Indian Idol 12: गुस्सा काबू नहीं कर सके आदित्य नारायण, किशोर कुमार के बेटे अमित को कही ये बात

India

oi-Akarsh Shukla

मुंबई, 12 मई। सोनी टीवी के चर्चित सोनी टीवी के चर्चित सिंगिंग रियलिटी शो 'इंडियन आइडल 12' एक बार फिर सुर्खियों में हैं। कोरोना वायरस संकट के बीच दर्शकों का मनोरंजन कर रहे इस शो में पिछले वीकेंड दिग्गज कलाकार किशोर कुमार की याद में स्‍पेशल एपिसोड दिखाया गया। इस दौरान विशेष अतिथि के तौर पर शो में किशोर कुमार के बेटे और सिंगर अमित कुमार पहुंचे। शो के टेलीकास्ट होने के बाद अब उन्होंने ऐपिसोड को लेकर कुछ ऐसा कह दिया है जिसकी हर तरफ चर्चा है।

English summary

Amit Kumar says that due to the need of money he became a part of the show Aditya Narayan reaction viral