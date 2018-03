Kisan Long March: मुंबई में दिखी इंसानियत की मिसाल, किसानों के लिए खाना लेकर आए लोग

लोगों ने खुले दिल से किया समर्थन

नासिक से तकरीबन 35,000 किसान मुंबई पहुंचे है। 180 किलोमीटर की यात्रा पैदल तय कर मुंबई पहुंचे इन किसानों का लोगों ने खुले दिल से स्वागत किया। मुंबई के लोगों ने सड़कों पर उतरकर किसानों को खाना और पानी दिया। अखिल भारतीय किसान सभा ने मुंबई के लोगों द्वारा दी गई मदद की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर कीं।





मदद को आगे आए अलग-अलग समुदाय के लोग

सोशल मीडिया पर मुंबई के लोगों द्वारा किसानों की मदद की तस्वीरें काफी शेयर की जा रही हैं। अलग-अलग समुदाय के लोग किसानों के मदद को आगे आ रहे हैं। मुंबई के बाईकुला जंक्शन पर मुस्लिम समुदाय के लोग किसानों के लिए खाने और पानी का इंतजाम किए मौजूद रहे।

It's 4.30 am. When #KisanLongMarch reached Byculla junction, a large group of Muslim brothers distributed water, dates and biscuits to the marching https://t.co/AjIbNdij2I was an extraordinary act of solidarity, which the peasants reciprocated with loud slogans of Lal Salam. pic.twitter.com/teIOnA76iq — Sudeep Sudhakaran (@SudeepSudhakrn) March 11, 2018





शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं प्रदर्शन

किसानों ने कहा है कि वो अपना प्रदर्शन एकदम शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे। सभा के अध्यक्ष अशोक धावले ने कहा कि, 'इस प्रदर्शन से मुंबई को किसी भी तरह की परेशानी का सामन नहीं करना पड़ेगा। हम अपनी रैली सुबह 11 बजे से शुरू करेंगे ताकि 10वीं बोर्ड में बैठ रहे छात्रों को इससे कोई परेशानी न हो।'

180 किलोमीटर चल पैरों में पड़े छाले

किसानों ने रात को 1 बजे से सुबह 6 बजे तक सियोन से आजाद मैदान का सफर तय किया जिससे एसएससी की परीक्षा में बैठने वाले छात्रों को कोई परेशानी न हो। किसानों ने 180 किलोमीटर की यात्रा पैदल तय की है, जिससे कई किसानों के पैर में चोटें आईं है। सोशल मीडिया पर लोग बड़ी संख्या में किसानों की तस्वीरें शेयर कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं उनकी डिमांड पूरी की जाएं।

50,000 farmers walked 180kms, asking for the rightful compensation for their crop. On their last stretch they walked all night making sure they didn't disturb the SSC board examinations. #Compassion #respect #Salute #JaiKisan - 🙏🏽🙏🏽 pic.twitter.com/epa0a90A6u — Riteish Deshmukh (@Riteishd) March 12, 2018





After walking 180 km, over 35,000 farmers are marching into Mumbai tomorrow, asking for their rightful compensation. They are incurring losses so that we have food on our plates.

Least you can do is not whine about traffic jams. Spare them your urban snobbery. #KisanLongMarch — Neeraj Ghaywan (@ghaywan) March 11, 2018