केरल में जीका वायरस के 2 नए मरीजों की पुष्टि, कोरोना के नए मरीज भी 18 हजार के पार

तिरुवनंतपुरम, जुलाई 24। केरल में बढ़ते कोरोना के कहर के बीच जीका वायरस भी अपने पांव पसार चुका है। शनिवार को केरल सरकार ने जीका वायरस के 2 नए मामलों की पुष्टि की। केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य में जीका वायरस से संक्रमित 2 नए मरीज मिले हैं। इसके बाद अब राज्य में अब जीका वायरस से संक्रमित मरीजों की कुल संख्या 46 हो गई है। इनमें से 5 मरीजों का इलाज चल रहा है।

Two more people tested positive for Zika virus in Kerala. With this, the total number of Zika cases reaches 46 in the state. Of these, five patients are undergoing treatment: Kerala Health Minister Veena George

