केरल: RSS नेता की हत्या मामले की जांच कर रहे अधिकारी को धमकी, कॉल करके कहा-'एक ताबूत तैयार रखो'

oi-Neeraj Kumar Yadav

केरल के पलक्कड में अप्रैल में आरएसएस नेता श्रीनिवासन की हत्या कर दी गई थी। जिसकी जांच की जा रही है। हत्या में शामिल अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि वे जांच अधिकारियों को भी धमकी देने से बाज नहीं आ रहे हैं। ANI की खबर के मुताबिक जांच अधिकारी एम अनिल कुमार को धमकी भरा कॉल आया था। कॉल करने वाले ने "एक ताबूत तैयार रखने" को कहा। हालांकि, जांच अधिकारी ने पलक्कड़-टाउन साउथ पीएस में शिकायत दर्ज कराई गई है। जिसके बाद से धमकी भरा कॉल करने वाले की तलाश की जा रही है।

Palakkad, Kerala | Investigating officer in the murder case of RSS leader Srinivasan, M Anil Kumar, received a threat call, stating "Please keep a casket ready" on Saturday night. Complaint filed at Palakkad-Town South PS

A total of 34 PFI workers arrested so far in the case.