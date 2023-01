Kerala: सर' या 'मैडम' ना कहें, सबको 'टीचर' कहकर बुलाएं, जानें स्कूलों को क्यों जारी हुआ आदेश ?

केरल के स्कूलों और शिक्षण संस्थाओं में अब सर या मैडम कहना बीते दिनों की बात हो जाएगी। वहां एक चाइल्ड राइट्स पैनल ने आदेश दिया है कि महिला हों या पुरुष सबको सिर्फ टीचर कहकर बुलाया जाए।

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

केरल के स्कूलों और तमाम शिक्षण संस्थानों में अब सभी टीचरों को टीचर कहकर ही संबोधित करना होगा, सर या मैडम को लैंगिक-असमानता वाले शब्द मानते हुए इनका इस्तेमाल रोकने का आदेश जारी कर दिया गया है। दरअसल, सर या मैडम से लैंगिक-भेदभाव के एहसास होने की शिकायत के बाद यह कदम उठाया गया है। याचिकाकर्ता ने यह अर्जी राज्य के राज्यपाल को भी दी थी और बाद में एक चाइल्ड राइट्स पैनल ने इसे जरूरी समझा और तत्काल आदेश किया गया है।

English summary

In schools and educational institutions of Kerala, teachers will now be called Teacher. It would be forbidden to say sir or madam. A Child Rights Panel has issued this order