सांसें अटका देने वाले हादसे का Video वायरल, 12 सेकंड में उजड़ गया परिवार

मलप्पुरम, 22 अगस्त: देश में होने वाले सड़क हादसों की संख्या रोजाना बढ़ती जा रही है। जरा की लापरवाही से चलते दर्जनों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। अब सोशल मीडिया पर ऐसे ही एक भयानक रोड एक्सीडेंट का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसको देखकर कोई भी दंग रह जाएगा और हादसे की भयावकता का अंदाजा वीडियो से साफ लगाता जा सकता है। केरल की इस वीडियो में कार ने स्कूटर को इतनी जोरदार टक्कर मारी कि स्कूटी सवार महिला कई फीट ऊपर हवा में उछलकर दूर जाकर गिरी।

Horrifying accident in Kuttippuram, Kerala.

Despite she being flung into the air, the woman has survived, with injuries, while her husband who was driving the two-wheeler died.#RoadAccident #Kerala #CCTV pic.twitter.com/dfciufXx6L