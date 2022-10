Kashmir Target Killing पर फारूक अब्दुल्ला का तीखा सवाल, अब अनुच्छेद 370 नहीं, बताएं क्यों हो रहे मर्डर

India

oi-Jyoti Bhaskar

Kashmir Target Killing पर फारूक अब्दुल्ला का ने तीखा सवाल पूछा है। उन्होंने सवाल किया है कि अब जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 प्रभावी नहीं है। पहले कहते थे कि अनुच्छेद 370 की आड़ में हत्याएं हो रही हैं। आज हुक्मरानों को बताना चाहिए कि अनुच्छेद 370 निरस्त होने के तीन साल बाद भी मर्डर क्यों हो रहे हैं ? बता दें कि फारुक अब्दुल्ला कश्मीरी पंडित पूरन भट की हत्या के बाद उनके परिजनों को सांत्वना देने पहुंचे थे।

फारुक अब्दुल्ला ने संवाददाताओं से कहा कि हत्याएं और आतंकी हिंसा तब तक नहीं रुकेगी जब तक लोगों को इंसाफ नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि वे आतंकी हिंसा से पीड़ित परिजनों को सांत्वना देने पहुंचे थे।

#WATCH | This will never stop until justice is served. Earlier they said such killings happening due to Article370, but it's abrogated now, so why such killings haven't stopped? Who's responsible?:National Conference's Farooq Abdullah on targeted killings by terrorists in Kashmir pic.twitter.com/KJdnFZ9YWy