कर्नाटक: शिवमोगा में धमाके की तेज आवाज से घबराए लोग, महसूस किए गए झटके, घरों के शीशे टूटे

नई दिल्ली। कर्नाटक (Karnataka) के शिवमोगा (Shivamogga) जिले में गुरुवार देर रात जोरदार धमाके की आवाज सुन लोग डर के मारे घरों से बाहर निकल आए। धमाका इतना तेज था कि इलाके में कई घरों के शीशे टूट गए, कई लोगों का दावा है कि उन्होंने धरती में कंपन भी महसूस किया। इस घटना की कुछ तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है जिसमें जमीन पर बिखरे शीशे और धमाके की आवाज को सुना जा सकता है। फिलहाल अधिकारी ये पता लगाने में जुटे हैं कि आखिर ये आवाज किस चीज की थी।

Huge sound and vibration reported in Shimoga, Karnataka at 10.20PM which was felt at about a 15-20KM Radius too - From Shimoga to Bhadrawati. People were on roads under panic. Was it an earthquake or something else? @pksalecha @DevinSalecha #earthquake #shimoga #shivamogga pic.twitter.com/aSlSBlI0Ly